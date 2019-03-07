Прокуратуре приходится подгонять ООО «Орион», чтобы сотрудники управляющей компании очищали крыши домов от опасных сосулек и наледи

Прокуратурой Кольского района в ходе обследования жилого фонда кровель и козырьков подъездов МКД на территории Колы на предмет образования скопления снега, сосулек, наледи, проведенного прокуратурой района выявлены факты наличия сосулек и снежных навесов на крыше многоквартирных жилых домов № 38 по просп. Защитников Заполярья, №№ 43, 49 по просп. Советский, управление которыми осуществляет ООО «Орион».

Выявленные нарушения рассматриваемого законодательства создают угрозу жизни, здоровью лиц, проживающих в вышеуказанных домах, а также лиц, оказавшихся в непосредственной близости от них.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении юридического лица ООО «Орион» вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», которое направлено с материалами проверки в административную комиссию администрации Кольского района для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратурой района в адрес директора ООО «Орион» внесено представление с требованием принять меры по устранению допущенных нарушений рассматриваемого законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.