Прокуратуре приходится заставлять Министерство здравоохранения Мурманской области выполнять свои обязанности

Прокуратурой города г.Кандалакши проведена проверка по обращению отца несовершеннолетней дочери по вопросу необеспечения её лекарственными препаратами.

Установлено, что ребёнку в связи с заболеваниями, назначена жизненно необходимая лекарственная терапия. Согласно назначению врача приём лекарственных препаратов должен осуществляться ежедневно. Вместе с тем, в 2017 году рецепты на назначенные лекарственные препараты пациентке не выписывались и в аптеке не отпускались. Несовершеннолетняя девочка является инвалидом детства, в связи с чем вправе получать социальную поддержку от государства в виде предоставления лекарственного препарата.

Вместе с тем, Министерство здравоохранения Мурманской области отказывает в бесплатном обеспечении ребёнка, что ставит под угрозу жизнь и здоровье её, в связи с чем отец вынужден приобретать лекарственные препараты за счёт собственных средств.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» отказывает пациентке в выписке рецептов на бесплатное получение жизненно необходимых лекарственных препаратов.

В целях защиты прав ребёнка прокуратурой города в Кандалакшский районный суд направлено исковое с требованиями о признании незаконным отказ ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» в выписке рецептов на получение лекарственных препаратов, признании незаконным отказ Министерства здравоохранения Мурманской области в обеспечении пациента лекарственными препаратами, обязании регионального Министерства здравоохранения организовать обеспечение пациента по жизненным показаниям в необходимом объёме на постоянной основе до отмены лекарственных препаратов лечащим врачом, взыскании с этого ведомства денежных средств, потраченных на приобретение лекарственных препаратов.