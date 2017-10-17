Прокуратурой Апатитов выявлены нарушения в части оснащения и эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения требований законодательства Российской Федерации при оказании медицинской помощи в деятельности Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница» (далее по тексту – ГОБУЗ «АКЦГБ»), по результатам которой выявлен ряд нарушений, связанных с оснащением и эксплуатацией автомобилей скорой медицинской помощи медицинской организации.

В ходе проверки установлено, что отделением скорой медицинской помощи медицинской организации при наличии на балансе 7 автомобилей скорой медицинской помощи (гараж в г. Апатиты) не эксплуатируется 4 автотранспортных средства скорой медицинской помощи в связи с ремонтом.

Количество автомобилей скорой медицинской помощи, обслуживающих поднадзорную территорию, не соответствует установленным нормативам, а также целям и функциям рассматриваемого структурного подразделения медицинской организации, что противоречит положениям статей 18, 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Длительный простой 3-х автомобилей скорой медицинской помощи свидетельствует о ненадлежащей организации ремонтных работ в отношении данных автомобилей СМП, влечет неисполнение положений статей 4, 10 ФЗ № 323 в части доступности и качества оказания медицинской помощи.

Кроме того, в ходе проверки выявлено несоответствие ряда автомобилей скорой медицинской помощи требованиям по оснащению и эксплуатации, в частности в нескольких автомобилях скорой медицинской помощи ГОБУЗ «АКЦГБ» отсутствуют одеяла с подогревом (термоодеяла) и облучатели бактерицидные циркуляционные с возможностью работы в присутствии медицинских работников.

Также в автомобиле скорой медицинской помощи класса «А» для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи металлические детали в салоне изготовлены не из коррозионно-стойких материалов, не защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями; приемное устройство не обеспечивает возможность смещения носилок в продольном и поперечном направлениях с обеспечением надежной фиксации положений; потолок не оснащен леером, инфузионным блоком, светильниками; отсутствует система кронштейнов, предназначенная для закрепления на максимально возможной высоте над приемной платформой носилок двух инфузионных систем для внутривенного вливания жидкостей; цветографическая схема автомобиля, состав информационных надписей и опознавательных знаков, нанесенных на поверхности указанного транспортного средства, не соответствуют предъявляемым требованиям; транспортное средство не оснащено специальным световым и звуковым сигналом.

По выявленным нарушениям 04 октября 2017 года в адрес главного врача Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Также в Апатитский городской суд направлено исковое заявление о возложении на медицинскую организацию обязанности устранить допущенные при эксплуатации и оснащении автомобилей скорой медицинской помощи нарушения.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города Апатиты.