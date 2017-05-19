Прокуратурой г. Оленегорска с бывшего директора муниципального предприятия взыскан ущерб, причиненный коррупционным преступлением

Приговором Оленегорского городского суда от 30 декабря 2016 года, вступившим в законную силу 16 февраля этого года, бывший директор МУП «Шарм» Т.А. Т-ва признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В 2013 году, будучи директором МУП «Шарм», Т-ва необоснованно перечислила себе денежные средства в размере 200 тысяч рублей.

По иску прокурора города, предъявленному в интересах муниципального образования в лице МУП «Шарм», решением Оленегорского городского суда с ответчицы взыскан ущерб, причиненный преступлением, в размере 200 тысяч рублей, а также в соответствии ст. 395 ГК РФ взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 67722,73 рубля.

Решение суда не вступило в законную силу.