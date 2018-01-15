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Мурманская область. Арктика15.01.18 09:55

Прокуратурой города Апатиты в суд направлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением

Прокуратурой города Апатиты при осуществлении надзора выявлен факт причинения преступлением ущерба внебюджетному фонду Российской Федерации.

Установлено, что приговором Апатитского городского суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В результате преступных действий потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Последний находился на стационарном лечении в отделении хирургии ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница».

Мурманским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» медицинской организации оплачена стоимость лечения потерпевшего в размере 64,8 тысячи рублей за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области.

Прокурором города в Апатитский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с виновного лица ущерба, причиненного преступлением, в пользу внебюджетного фонда.

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