Прокуратурой города Апатиты выявлены нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения требований антикоррупционного законодательства в деятельности администрации города Апатиты.

Проверка достоверности и полноты сведений, отраженных в справках о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) за отчетный период 2016 года, показала, что предусмотренные законом требования отдельными муниципальными служащими и одним из руководителей муниципального учреждения города Апатиты в полном объеме не исполнены. В частности, работниками недостоверно отражены сведения о своих доходах, а также о доходах и об имуществе своих супругов.

Помимо прочего, проверка показала, что организационная работа в администрации города по оказанию методической помощи работникам по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки организована ненадлежащим образом.

10.10.2017 по факту выявленных нарушений главе администрации города Апатиты внесено представление.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.