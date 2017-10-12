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Мурманская область. Арктика12.10.17 12:59

Прокуратурой города Апатиты выявлены нарушения в части оборота лекарственных средств

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения требований законодательства РФ при оказании медицинской помощи в деятельности Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Кольский научный центр Российской Академии наук» (далее по тексту – НИЦ МПБ), по результатам которой выявлен ряд нарушений, связанных с оборотом лекарственных средств.

В нарушение требований Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» по состоянию на период проведения проверки в НИЦ МБП не обозначены лица, ответственные за ведение журналов учета параметров воздуха при осуществлении хранения лекарственных средств. Стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для хранения лекарственных средств, медицинской организацией не идентифицированы, соответствующие стеллажные карты в местах хранения лекарственных средств отсутствовали.

В местах хранения лекарственных средств были выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности.

По выявленным нарушениям 4 октября 2017 года в адрес директора Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Кольский научный центр Российской Академии наук» внесено представление об устранении нарушений законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города Апатиты.

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