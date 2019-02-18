Прокуратурой города Мончегорска выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции

Прокуратурой города в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства выявлены факты трудоустройства бывших государственных и муниципальных служащих в организации, расположенные на поднадзорной территории.

При этом было установлены нарушения требований ст. 12 федерального закона «О противодействии коррупции» предусматривающей обязанность работодателя в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, в десятидневный срок сообщить о заключении трудового договора с таким лицом представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

По результатам проверки в отношении должностного лица поднадзорной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). Материалы проверки 8.02.2019 направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией указанной статьи предусмотрена административная ответственность должностных лиц за несвоевременное уведомление о трудоустройстве бывшего государственного или муниципального служащего в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч рублей до 50 тысяч.

Рассмотрение дела об административном правонарушении находится на контроле прокуратуры города.