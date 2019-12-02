Прокуратурой города Оленегорска в Учебно-спортивном центре выявлены нарушения в сфере обращения с отходами 1 и 2-го классов опасности

Прокуратурой города Оленегорска в деятельности Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» выявлены нарушение законодательства в области обращения с отходами 1 и 2-го классов опасности.

В ходе проверки было установлено, что в процессе деятельности МУС «УСЦ» образуются отходы 1-го класса опасности, в том числе, лампы ртутные, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

В нарушение норм действующего законодательства МУС «УСЦ» паспорта на образующиеся отходы 1-го класса опасности не разрабатывались и не утверждались. Кроме того, учреждением в установленном порядке учёт образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов не ведётся, инструкция по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп не разработана, ответственное лицо за обращение с отходами 1 и 2-го классов опасности не назначено.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес руководителя учреждения внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства в области обращения с отходами.