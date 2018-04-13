Прокуратурой Кандалакши выявлены факты использования продуктов с истекшим сроком годности при организации питания детей

Прокуратурой г. Кандалакша по результатам анализа информации о пищевых отравлениях в дошкольных образовательных организациях проведена выборочная проверка детских садов на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей.

В ходе проверки на пищеблоках дошкольных учреждений были выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26.

Наиболее распространенными нарушениями явились: несоответствие фактического рациона питания детей примерному меню, утверждённому руководителем дошкольного образовательного учреждения, несоблюдение условий хранения продуктов, порядка отбора и хранения суточных проб, а также осуществления бракеража готовой продукции. Кроме этого, выявлены факты использования продуктов с истекшим сроком годности.

По результатам проверки прокурором города в отношении руководителей дошкольных образовательных организации возбуждено 5 административных производств по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). С целью устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь в адрес заведующих также направлены представления.