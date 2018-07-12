Прокуратурой Кировска в отношении 4 муниципальных служащих выявлено 11 нарушений закона

Прокуратура города Кировска в соответствии с ведомственными приказами, Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, а также в соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» в июне 2018 года проведена проверка достоверности предоставляемых муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

По результатам проверки прокуратурой в отношении 4 муниципальных служащих выявлено 11 нарушений закона и 11 нарушений при предоставлении сведений в отношении 5 руководителей муниципальных учреждений.

Наиболее характерными из выявляемых нарушений является непредставление сведений об открытых счетах в банках и иных кредитных организаций, как в отношении самого служащего, так и его супруга и несовершеннолетних детей, непредставление или представление недостоверных сведений о недвижимом имуществе, а также установлены факты предоставления недостоверных сведений о доходах.

Предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера нарушает требования законодательства о противодействии коррупции и, в частности, законодательства о муниципальной службе, и влечет за собой дисциплинарную ответственность подотчетных лиц.

По факту выявления нарушений законодательства прокуратурой в адрес главы администрации муниципального образования г. Кировск внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.