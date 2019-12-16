Прокуратурой Кольского района выявлены нарушения жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций

Прокуратурой Кольского района в ноябре текущего года проведена проверка соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности управляющих организаций в сфере осуществления в рамках осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями за поставленные ресурсы.

Проверка показала, что в деятельности 4-х управляющих организаций имеются нарушения требований гражданского и жилищного законодательства, а также Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Вопреки требованиям действующего законодательства четырьмя управляющими организациями должным образом не организована и не осуществляется претензионно-исковая работа в отношении должников, а также не реализуются меры по снижению текущих расходов управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы.

В этой связи прокуратурой района в отношении руководителей данных управляющих организаций внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.