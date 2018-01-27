Мурманская область. Арктика27.01.18 07:20
Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска начата проверка по факту заболевания детей в детском саду
По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проводится проверка по факту заболевания детей в детском саду № 14 в районе Росляково г. Мурманска.
В настоящее время зарегистрированы единичные случаи подозрения на острую кишечную инфекцию в дошкольном образовательном учреждении.
В ходе проверки совместно с контролирующими органами будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении.
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