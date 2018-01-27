Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска начата проверка по факту заболевания детей в детском саду

По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проводится проверка по факту заболевания детей в детском саду № 14 в районе Росляково г. Мурманска.

В настоящее время зарегистрированы единичные случаи подозрения на острую кишечную инфекцию в дошкольном образовательном учреждении.

В ходе проверки совместно с контролирующими органами будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении.