Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в первом полугодии 2018 года выявлено более 500 нарушений в сфере ЖКХ

При осуществлении надзора прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в первом полугодии 2018 года выявлено 513 нарушений законодательства в сфере ЖКХ.

Наибольшее число нарушений выявлено в сфере исполнения управляющими организациями требований жилищного законодательства при управлении многоквартирным жилищным фондом, установлены факты бездействия управляющих организаций, которые выразились в непринятии мер к надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома. Кроме того, выявлялись факты предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Всего в рамках проверок, проведенных с начала текущего года, прокуратурой Ленинского административного округа внесено 108 представлений, 58 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 29 лиц привлечено к административной ответственности.