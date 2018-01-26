Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска в 2017 году выявлено более 600 нарушений в сфере ЖКХ

При осуществлении надзора прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в 2017 году выявлено 642 нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Наибольшее число нарушений выявлено в сфере исполнения управляющими организациями требований жилищного законодательства при управлении многоквартирным жилищным фондом, установлены факты бездействия управляющих организаций, которые выразились в непринятии мер к надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, несвоевременной уборке придомовых территорий и крыш от снега и наледи. Кроме того, выявлялись факты предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Особое внимание прокуратурой округа уделялось соблюдению жилищных прав граждан при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов, в том числе домов, относящихся к объектам культурного наследия. Проверками выявлены факты ненадлежащего контроля со стороны НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области» сроков и качеством проводимых работ, имели место факты несвоевременной передачи Фондом объектов капитального ремонта подрядным организациям, что привело к нарушению сроков выполнения работ.

Всего в рамках проверок, проведенных в 2017 году в данной сфере, прокуратурой округа внесено 121 представление, по результатам рассмотрения которых 75 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора 61 лицо привлечено к административной ответственности.