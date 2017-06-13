Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска за 5 месяцев 2017 года выявлено более 400 нарушений в сфере ЖКХ

При осуществлении надзора прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска за 5 месяцев 2017 года выявлено 437 нарушений законодательства в сфере ЖКХ.

Наибольшее число нарушений выявлено в сфере исполнения управляющими организациями требований жилищного законодательства при управлении многоквартирным жилищным фондом, установлены факты бездействия управляющих организаций, которые выразились в непринятии мер к надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома. Кроме того, выявлялись факты предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Всего в рамках проверок, проведенных с начала текущего года, прокуратурой округа внесено 78 представлений, по результатам рассмотрения которых 62 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора 56 лиц привлечено к административной ответственности.

Вопрос исполнения законодательства в сфере ЖКХ находится на постоянном