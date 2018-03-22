Прокуратурой Ловозерского района выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в посёлке Ревда

Прокуратурой Ловозерского района при проведении проверки законодательства о безопасности дорожного движения установлены факты ненадлежащей расчистки от снега дорог на улицах Победы и Металлургов в посёлке Ревда Ловозерского района, а также факты ненадлежащей расчистки остановочных пунктов и зон пешеходных переходов, что создавало угрозу для безопасности дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой района в адрес главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района внесено представление.

После принятия мер прокурорского реагирования допущенные нарушения закона устранены.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой района в адрес главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района внесено представление.

После принятия мер прокурорского реагирования допущенные нарушения закона устранены.