Прокуратурой Ловозерского района выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в посёлке Ревда
Прокуратурой Ловозерского района при проведении проверки законодательства о безопасности дорожного движения установлены факты ненадлежащей расчистки от снега дорог на улицах Победы и Металлургов в посёлке Ревда Ловозерского района, а также факты ненадлежащей расчистки остановочных пунктов и зон пешеходных переходов, что создавало угрозу для безопасности дорожного движения.
В связи с выявленными нарушениями законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой района в адрес главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района внесено представление.
После принятия мер прокурорского реагирования допущенные нарушения закона устранены.
В связи с выявленными нарушениями законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой района в адрес главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района внесено представление.
После принятия мер прокурорского реагирования допущенные нарушения закона устранены.