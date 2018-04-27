Прокуратурой Ловозерского района выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов

Прокуратурой Ловозерского района проведена проверка о занятости и социальной защите инвалидов.

В ходе проверки выявлено, что руководителями ГАПОУ МО «Северный национальный колледж» и ГОУАСОН «Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения», в нарушение требований Закона Мурманской области «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области», не установлены квоты для приема на работу инвалидов, что является недопустимым и влечет нарушение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на гарантированную государственную поддержку.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес руководителей вышеуказанных учреждений внесены представления с требованиями об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.