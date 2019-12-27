Прокуратурой Ловозерского района выявлены нарушения законодательства в деятельности ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ»

Прокуратурой Ловозерского района при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в области здравоохранения, выявлены нарушения закона, допущенные ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ».

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» оборудование фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в отдаленном и труднодоступном населенному пункте – селе Краснощелье Ловозерского района не соответствует требованиям Стандарту оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта). В частности, установлено отсутствие автоматического дефибриллятора, носилок, двух тонометров, стерилизатора и других предметов, необходимых для качественного и своевременного оказания первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленного населенного пункта.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес главного врача ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.