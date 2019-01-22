Прокуратурой Мончегорска приняты меры в связи с некачественной очисткой дворовых территорий от снега

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения на поднадзорной территории требований законодательства в части содержания дворовых территорий многоквартирных домов.

Проверка показала, что рядом управляющих организаций на территории города очистка дворовых проездов и тротуаров осуществляется несвоевременно. При уборке снега тяжёлой техникой допускается свал снега на деревья и кустарники, что влечёт их повреждение.

В целях обеспечения устранения и недопущения впредь выявленных нарушений законности прокурором в адрес руководителей управляющих организаций внесено три представления.