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Мурманская область. Арктика29.03.19 09:45

Прокуратурой Мурманской области инициирована проверка законности взимания с граждан платежей за вывоз твёрдых коммунальных отходов

Целями проверки является вскрытие фактов двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональным оператором.

Так, в соответствии с требованиями законодательства о переходе с 1 января 2019 года на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Мурманской области проведен конкурс и заключено соглашение с региональным оператором АО «Управление отходами». Уполномоченными органами установлен предельный единый тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и нормативы накопления отходов. Для населения плата составила 133,56 рубля с человека в месяц (с 1 апреля – 130,04 рубля. – Ред.).

С 1 января текущего года Мурманский филиал АО «Управление отходами» в качества оператора приступило к исполнению обязанностей на территории региона.

Согласно с ч. 8.1 ст. 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» при первоначальном включении в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для такого изменения размера платы за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив в срок не позднее десяти дней до дня начала оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны известить собственников помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения и по их требованию представить подтверждающие данный факт документы, в том числе документы, обосновывающие расчет этого размера платы.

При выявлении нарушений, фактов двойного взыскания платежей за предоставление одной и той же услуги прокурорами будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

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