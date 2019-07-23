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Мурманская область. Арктика23.07.19 09:30

Прокуратурой Мурманской области направлено в суды 380 исков о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 14 млн рублей

Прокуратурой Мурманской области за 6 месяцев 2019 года в суд общей юрисдикции прокурорами городов и районов области направлено в суды 380 исков (заявлений) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 14 млн 994 тысячи рублей. Судами рассмотрен и удовлетворен 361 иск (заявление) прокуроров указанной категории на общую сумму 13 млн 153 тысячи рублей.

В мировые суды направлено 330 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 10 млн 4 тысячи рублей. Мировыми судьями рассмотрено и удовлетворено, с учётом 3 заявлений, предъявленных в декабре 2018 года, 333 заявления на общую сумму 10 млн 605 тысяч рублей.

Так, с целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором г.Кандалакши в мировой суд направлено 146 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам ООО «Дорожно-строительное предприятие» и МКУ «МЦ Алакуртти», на сумму 3 млн 393 тысячирублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурором Кольского района по результатам обращений работников ООО «Горгаз», ООО «Косам», Кольское ГОУ ДРСП, ООО «Трансстрой» и МУП «Торгово-бытовой комплекс» в мировой суд направлено 84 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 2 млн 973 тысячи рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 81 заявление на общую сумму 2 млн 826 тысяч рублей, остальные – находятся в стадии рассмотрения.

Прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска по фактам выявленных нарушений трудового законодательства в деятельности ООО «Севкомфлот» и ООО «ДиаМАНТ» в суд общей юрисдикции направлено 25 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму 1 млн 621 тысяча рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 17 исков на сумму 1 млн 11 тысяч рублей, 7 исков находятся на рассмотрении.

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