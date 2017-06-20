Прокуратурой Мурманской области объявлено предостережение министру строительства и территориального развития Мурманской области

Прокуратурой Мурманской области проведена проверка исполнения Министерством строительства и территориального развития Мурманской области федерального законодательства при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых в порядке долевого финансирования в рамках Федерального закона РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

Реализуя свои полномочия в жилищной сфере, правительство Мурманской области постановлением от 1.10.2012 № 485-ПП утвердило программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2013 - 2017 годы, участником которой является, в том числе г.п. Кандалакша, где для реализации указанных целей в рамках государственных контрактов на долевое финансирование от 29.09.2015 и 16.08.2016 осуществляется возведение многоквартирных домов по ул.: Полярные Зори и Пронина.

Функции государственного заказчика целевой программы по переселению граждан из аварийного жилья, а также мониторинг строительства жилых домов в регионе осуществляет министерство. Одновременно ведомство является заказчиком работ по указанным выше государственным контрактам.

Как показала проверка, на объекте по ул. Полярные Зори в гп.Кандалакша до настоящего времени не завершены работы по внутренней отделке помещений, устройству сетей, фасада, благоустройству территории. Строительство дома осуществляется за пределами плановой даты ввода в эксплуатацию, установленной контрактом, - 30 декабря 2016 года.

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу своевременное завершение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья.

По результатам проверки прокуратурой области министру строительства и территориального развития Мурманской области объявлено предостережение о недоустимости нарушения закона.