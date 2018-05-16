Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности за январь-апрель 2018 года

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-апрель 2018 года. Всего зарегистрировано 3866 преступлений, что на 381 (или 9%) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 9,3% (с 778 до 706), их удельный вес уменьшился на 0,1% и составил 18,3%.

Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 33,3%.

Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 12% и составило 44 преступления.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 10,2% и составило 53 лица; число людей, здоровью которых причинен тяжкий вред, снизилось на 11,8% и составило 67 лиц.

На 6,1% увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности снизилось на 16,8%.

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности снизилось на 14,8%.

Количество мошенничеств уменьшилось на 16,1%, краж – на 16%.

На 3,4% уменьшилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 4% (в среднем по Российской Федерации – 3,6%).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 7,2% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, а также об увеличении их удельного веса (62,5%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.