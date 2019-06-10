Мурманская область. Арктика10.06.19 12:14
Прокуратурой Мурманской области проводится проверка по факту утечки мазута в Кольский залив
По указанию прокурора области Василия Щербакова органами прокуратуры области незамедлительно инициирована проверка по факту утечки мазута в Кольский залив.
В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, подпустившим загрязнение водного объекта, нарушение водоохранного законодательства, рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде незаконными действиями, решен вопрос о привлечении к установленной ответственности виновных лиц, взыскании причиненного экологии ущерба.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-
Последние комментарии
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
NOUDIMON
10.06.19 08:01
Дмитрий, не стоит переносить своё отношение к общению ВВП с народом на всех россиян - челом били царю-батюшке и будем продолжать бить. Ведь его благодать может на кого-то снизойти! Этому и радоваться
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
Дмитрий
09.06.19 19:00
Зло никак не устанет.Интересно,этот Сказочный и Солнцеликий в курсе,что эти линии уже давно никто не смотрит из нормальных ,психически здоровых граждан?Адекватные люди уже давно не обращают внимания н
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
-Скоро в эфире19:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30«Когда ее совсем не ждешь». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO ДеньгиЦены на газ с 1 июля вырастут на 1,4% и для промышленности, и для населения-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 25 копеек, евро - на 5 копеек-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыВступил в силу закон, регламентирующий новый порядок перевода жилых помещений в нежилые
-Нам интересно Ваше мнение15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 527 человек