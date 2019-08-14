Прокуратурой Мурманской области в текущем году в сфере надзора за соблюдением прав граждан на оплату труда выявлены 1466 нарушений

Надзорные мероприятия проводились как в отношении действующих предприятий, так и в отношении проходящих различные стадии банкротства.

Принятыми мерами прокурорского реагирования по состоянию на 1 августа текущего года погашена задолженность по заработной плате более чем на 87 млн рублей.

Учитывая социальную значимость данного направления, прокуратурой области в отчётном периоде дана оценка полноте и эффективности работы Государственной инспекции труда в Мурманской области.

Надзорные мероприятия показали, что должностными лицами инспекции требования закона соблюдаются не всегда, не принимаются меры инспекторского реагирования при наличии выявленных нарушений прав граждан, необоснованно продлеваются сроки проверочных мероприятий, не в полной мере дается оценка обстоятельствам, на которые указывают граждане в своих обращениях. Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения в адрес руководителя представления, которое рассмотрено и удовлетворено.