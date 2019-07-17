Прокуратурой Мурманской области выявлены свыше 300 нарушений о преступлениях в отношении несовершеннолетних

Так, за 6 месяцев текущего года прокурорами региона выявлены 398 нарушений о преступлениях в отношении несовершеннолетних, а также 225 нарушений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. В аналогичном периоде прошлого года выявлены 634 нарушения законности в данной сфере.

Наибольшее количество нарушений установлены при учёте, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних – 333.

Выявлялись факты нарушения уголовно-процессуального законодательства и при расследовании уголовных дел. Так, 65 нарушений были выявлены при изучении уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних и 45 нарушений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

По выявленным нарушениям прокурорами внесены 12 представлений и информаций об устранении нарушений законности, внесены 54 требования в порядке п.3 ч.2 ст. 37 УПК РФ.

При реализации надзорных полномочий прокурорами выявлены и постановлены на учёт 12 преступлений в отношении несовершеннолетних, ранее известных, но по разным причинам не учтённых.