Прокуратурой начата проверка по факту аварии в районе улицы Старостина в Мурманске

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска вчера начата проверка по факту аварии, повлекшей прекращение подачи холодного водоснабжения населению в районе улицы Старостина Мурманска.

По предварительным данным без холодного водоснабжения в этот день остались 7 многоэтажных домов, где велись восстановительные работы.

В ходе проверки прокуратура установит причины возникновения аварийной ситуации, будет дана оценка действиям ответственных лиц. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и проведение проверки находятся на контроле прокуратуры области.