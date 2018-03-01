Прокуратурой начата проверка по факту отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в 43 жилых домах в Мурманске

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска по указанию прокурора области Василия Щербакова начата проверка по факту повреждения на теплосетевом трубопроводе в районе дома № 5 по ул. Старостина областного центра, повлекшего отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в 43 жилых домах.

В ходе проверки прокуратура установит причины возникновения аварийной ситуации, будет дана оценка действиям ответственных лиц. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.