Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора образовательного учреждения, обвиняемого в растрате

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в Полярный районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора МАОУ ДО «ДЮСШ имени В.Н. Леонова», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ.

По версии предварительного следствия, в период с 17 февраля 2017 года по 11 марта, обвиняемый, являясь директором МАОУ ДО «ДЮСШ имени В.Н. Леонова», умышленно из корыстных побуждений путем предоставления для оплаты в бухгалтерию образовательного учреждения подложных проездных документов и утверждения авансового отчёта об их оплате, обманным способом, с использованием своего служебного положения, путем растраты похитил принадлежащие образовательного учреждения денежные средства в сумме 16 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб в полном объёме.

Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.