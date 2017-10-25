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Мурманская область. Арктика25.10.17 09:47

Прокуратурой области приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности за реализацию на территории региона «санкционной» продукции

Во исполнение задания Генеральной прокуратуры Российской Федерации органами прокуратуры области организованы надзорные мероприятия в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения.

В рамках проверочных мероприятий установлены факты реализации на территории региона «санкционной» продукции, ввоз на территорию РФ которой запрещен действующим законодательством, в связи с чем приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности, внесению представлений с целью устранения выявленных нарушений, изъятию продукции. С привлечением контролирующих органов дана оценка качеству и безопасности реализуемой продукции.

Выявлены многочисленные нарушения законодательства в области оборотоспособности пищевых продуктов, выразившиеся в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов, в реализации товаров с истекшим сроком годности, не имеющих маркировок, содержащих сведений, предусмотренных законом или иными нормативными документами.

По фактам выявленных нарушений органами прокуратуры области возбуждено 43 дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства), 31 дело об административном правонарушении по ст.10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

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Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
Шесть лет обысков, изъятий оргтехники и документации в плоть до лицевых карточек (как будто хотели блокировать работу организации), и ничего, абсолютно ничего не нашли. По этому и отказ от обвинения.
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Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
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Евгений
24.10.17 10:53
Все однобоко! Помойка!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
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