Прокуратурой области в деятельности ФКУ ИК-16 регионального УФСИН России выявлены многочисленные нарушения закона

Заместителем прокурора Мурманской области Юрием Дюжевым в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, ФКУ ИК-16 УФСИН России по Мурманской области проведена проверка соблюдения требований Федерального закона РФ № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

В ходе проверки выявлены нарушения требований закона о раздельном содержании лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности, и лиц, ранее содержавшихся в местах лишения свободы, а также многочисленные нарушения бытовых условий, не отвечающих требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.

По выявленным нарушениям в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Мурманской области внесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства в деятельности учреждения.