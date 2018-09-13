Прокуратурой Октябрьского округа города Мурманска выявлены нарушения в сфере оплаты труда

В ходе осуществления надзорной деятельности прокуратурой Октябрьского округа города Мурманска выявлен ряд нарушений, допускаемых коммерческими организациями при оплате труда работников.

Наиболее распространенными нарушениями являются выплата заработной платы 1 раз в месяц, что прямо противоречит статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающей выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца, нарушение сроков выплаты заработной платы, выплата заработной платы ниже минимального размера оплаты труда в Мурманской области.

По результатам проверок прокуратурой округа за истекший период 2018 года возбуждено 12 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает, в том числе, наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В результате вмешательства органов прокуратуры погашена задолженность коммерческих организаций по заработной плате в размере более 6 млн рублей.

Вопрос своевременной выплаты заработной платы находится на постоянном контроле прокуратуры округа.