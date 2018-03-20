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Мурманская область. Арктика20.03.18 08:54

Прокуратурой Оленегорска направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в совершении серии краж

Прокуратурой Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Мончегорска, обвиняемых в серии краж чужого имущества, совершенных ими в составе организованной преступной группы в период с января по сентябрь 2017 года.

По версии следствия, в декабре 2016 года гражданин П., 1954 г.р., освободился из исправительной колонии и, будучи неоднократно судимым за хищения и не единожды отбывая наказание в виде лишения свободы, создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек также ранее судимых Л. 1961 г.р., и А. 1982 г.р.

Целью преступной деятельности указанных лиц явилось имущество, принадлежащие гражданам и хранящееся в жилых дачных домах и хозяйственных постройках, расположенных на территории Мончегорского и Оленегорского районов. Всего ими было совершено 24 хищения имущества граждан на общую сумму 287574 рубля.

Участникам организованной преступной группы предъявлено обвинение в совершении 24 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Прокуратурой города Оленегорска уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей и ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

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