Прокуратурой Оленегорска обнаружены нарушения в сфере безопасности в детских садах города

Прокуратурой Оленегорска проведена проверка соблюдения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций в муниципальном образовании города Оленегорск с подведомственной территорией. В её ходе были выявлены факты нарушений требований законодательства в двух дошкольных образовательных учреждениях города – МДОУ № 14 и МДОУ № 2.

Установлено, что в учреждениях отсутствует надлежащее освещение по периметру образовательного учреждения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, находящихся в общеобразовательной организации, в том числе детей.

По фактам выявленных нарушений прокурором руководителям дошкольных образовательных организаций внесены представления с требованием об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

По результатам принятых мер нарушения устранены, освещение на территории дошкольных образовательных организаций восстановлено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.