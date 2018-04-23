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Мурманская область. Арктика23.04.18 10:28

Прокуратурой Оленегорска выявлены нарушения при проведении проверок в отношении предпринимателей

Прокуратурой Оленегорска проведена проверка исполнения законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля в деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

В ходе проверки выявлены нарушения в части ведения единого реестра проверок и включения в него всей предусмотренной законом информации.

Так, в нарушение требований Правил формирования и ведения единого реестра проверок, не во всех случаях отражается информация о правовых основаниях проведения проверок, перечне мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверок, не указываются фамилия, имя, отчество и должность должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, а также информация о результатах проверок, содержащая в себе, в том числе, сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы муниципального образования внесено представление.

В отношении ведущего специалиста отдела муниципального контроля в составе КУМИ администрации города Оленегорска прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

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