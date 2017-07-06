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Мурманская область. Арктика06.07.17 09:44

Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения, допущенные при исполнении наказания в виде ограничения свободы северян

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения территориальными органами службы федеральной службы исполнения наказаний законодательства при осуществлении контроля за поведением лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы. Проверкой установлено, что количество лиц, подлежащих контролю с помощью средств аудиовизуального и технического контроля, превышает количество таких средств, имеющихся в распоряжении районного филиала уголовно-исполнительной инспекции.

Проверкой установлены нарушения, допущенные при постановке на учёт осужденной, которой наказание в виде лишения свободы заменено судом на более мягкое наказание. При постановке на учёт ей не было разъяснено её право на обращение в государственные органы для оказания помощи в трудоустройстве, социальной помощи, а также право на обращение в инспекцию по вопросу изменения места постоянного проживания.

Более того, в нарушение установленного законом порядка сотрудником инспекции без получения подтверждающих документов и вопреки ограничениям, установленным судом, произвольно изменено место жительства осужденной в личном деле.

Проверкой личного дела другого осужденного установлено, что вопреки установленному в отношении него судом запрету на выезд за пределы г. Заполярный, сотрудником инспекции без проверки документов, подтверждающих наличие уважительных причин для переезда в другой район, и без оформления соответствующего постановления, дано разрешение на выезд из Печенгского района. Как позже выяснилось, предоставленной возможностью осужденный не воспользовался. Однако использование электронных средств контроля в отношении него после установления места нахождения более не возобновлялось.

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