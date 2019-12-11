Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения прав инвалидов

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения предприятиями, учреждениями и организациями района законодательства о занятости населения, в том числе об обеспечении занятости инвалидов, результаты которой показали следующее.

В ходе проверки в деятельности ряда образовательных учреждений района выявлены нарушения законодательства, выразившиеся в нарушении сроков предоставления в ГОБУ «Центр занятости населения» сведений о наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приёма на работу инвалидов.

В целях устранения нарушений в адрес руководителей двух образовательных учреждений района внесены представления об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, несвоевременное предоставление в службу занятости сведений о вакантных рабочих местах (должностях) для инвалидов образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, в связи с чем в отношении должностных лиц учреждений возбуждено два дела об административном правонарушении.