Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения в сфере соблюдения законодательства о физической культуре и спорте

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства, направленного на развитие физической культуры и спорта несовершеннолетних, в результате которой выявлен ряд нарушений.

Так, проверкой Спортивного комплекса «Строитель» МСУ «СК «Дельфин» установлено, что в нарушение п. 3 ст. 32 Федерального закона «О физической культуре и спорте» применяемые в учреждении программы спортивной подготовки по видам спорта «футбол» и «баскетбол» по своей структуре и содержанию не соответствуют Федеральным стандартам, поскольку в них отсутствуют характеристика каждого вида спорта, его отличительные особенности и специфика организации тренировочного процесса, рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в условиях тренировочного процесса.

В нарушение Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий администрацией МСУ «СК «Дельфин» не разработана инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта, а также при проведении официальных спортивных мероприятий не разработан и не согласован с территориальным органом внутренних дел план; уведомление о дате и времени проведения соревнований в ОМВД не направлялось; до начала соревнований не производился осмотр места их проведения; акты готовности не утверждены.

Вместе с тем установлены нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов, санатарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

Нарушения требований по обеспечению безопасности при проведении спортивных мероприятий также выявлены в деятельности МСУ «СК «Металлург».

Проверкой МБУ ДО ДЮСШ выявлены факты приема в спортивную секцию по волейболу лиц, не достигших возраста, установленного программами спортивной подготовки и Федеральным стандартом по данному виду спорта.

Имеют место факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к температурному режиму в помещениях спортивных секций, а также порядку хранения спортивного инвентаря.

По всем фактам выявленных нарушений в адрес руководителей спортивных учреждений внесены представления об устранении нарушений.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.