Прокуратурой Первомайского административного округа Мурманска выявлены многочисленные нарушений требований закона в сфере ЖКХ

В ходе проведенных проверок установлено, что придомовые территории многоквартирных домов №№ 9, 11 и 13 по ул. Марата не очищены от снега, не обработаны противогололедными материалами в условиях зимней скользкости.

Кроме того, 21 и 22 февраля прокуратурой округа совместно с представителями Управления Первомайского административного округа г. Мурманска также проведено комиссионное обследование жилищного фонда и придомовых территорий многоквартирных домов округа, в результате которого установлено, что по 335 из 427 обследуемых многоквартирных домов управляющими организациями приняты меры по очистке придомовых территорий от снега.

По иным 92 многоквартирным домам прокуратурой округа выявлены нарушения действующего законодательства в части не проведения управляющими организациями достаточных мероприятий по очистке от снега придомовых территорий многоквартирных домов, кровель домов от снежно-ледяных образований, складирования снега вне специально отведенных местах, отсутствия ликвидации зимней скользкости и обработке территорий противогололедными материалами.

22 февраля по всем фактам выявленных нарушений в адрес управляющих организаций ООО «Первая управляющая компания», ООО «ЖКУ», ООО «ТехСервисПлюс», ООО УК «Заполярный город», ООО «Солнечный берег», ООО «Успех Сервис», ООО «СеверГрупп», ООО «МУЖСК», ООО УК «Ваш Дом», ООО «ЖКХ НОРД», ООО «Мурман – Сити», ООО УК «Техдом», ООО «Мурманнедвижимость – сервис», ООО УК «Недвижимость – сервис» ООО «МУ ЖСК», ООО «МеТиА», ООО «Алые паруса», ООО «Северный город», ООО «КОМФОРТ» внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

25 февраля прокуратурой округа совместно с представителями Управления Первомайского административного округа города Мурманска, Муниципального казенного учреждения «Новые формы управления», управляющих организаций ООО «Комфорт» и ООО «Недвижимость – Сервис», при участии представителей ВГТРК «Мурманск» осуществлен выезд в целях обследования жилищного фонда и придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Генералова №№ 21, 23, 23/1 и.25, ул.Марата №№ 9, 11 и13.

В результате комиссионного обследования установлено, что придомовые территории ряда домов по ул.Генералова не обработаны противогололедными материалами в условиях зимней скользкости.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении всех перечисленных организаций, допустивших нарушения норм жилищного законодательства по ч.1 ст.2 закона Мурманской области от 6.06.2003 № 401-01 «Об административных правонарушениях».