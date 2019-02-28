Принято решение о переносе массовой лыжной гонки стран Баренц-региона «Лыжня дружбы» на 2020 годНочные кошмары россиян: рост цен и безработица
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.02.19 09:30

Прокуратурой Первомайского административного округа Мурманска выявлены многочисленные нарушений требований закона в сфере ЖКХ

В ходе проведенных проверок установлено, что придомовые территории многоквартирных домов №№ 9, 11 и 13 по ул. Марата не очищены от снега, не обработаны противогололедными материалами в условиях зимней скользкости.

Кроме того, 21 и 22 февраля  прокуратурой округа совместно с представителями Управления Первомайского административного округа г. Мурманска также проведено комиссионное обследование жилищного фонда и придомовых территорий многоквартирных домов округа, в результате которого установлено, что по 335 из 427 обследуемых многоквартирных домов управляющими организациями приняты меры по очистке придомовых территорий от снега.

По иным 92 многоквартирным домам прокуратурой округа выявлены нарушения действующего законодательства в части не проведения управляющими организациями достаточных мероприятий по очистке от снега придомовых территорий многоквартирных домов, кровель домов от снежно-ледяных образований, складирования снега вне специально отведенных местах, отсутствия ликвидации зимней скользкости и обработке территорий противогололедными материалами.

22 февраля по всем фактам выявленных нарушений в адрес управляющих организаций ООО «Первая управляющая компания», ООО «ЖКУ», ООО «ТехСервисПлюс», ООО УК «Заполярный город», ООО «Солнечный берег», ООО «Успех Сервис», ООО «СеверГрупп», ООО «МУЖСК», ООО УК «Ваш Дом», ООО «ЖКХ НОРД», ООО «Мурман – Сити», ООО УК «Техдом», ООО «Мурманнедвижимость – сервис», ООО УК «Недвижимость – сервис» ООО «МУ ЖСК», ООО «МеТиА», ООО «Алые паруса», ООО «Северный город», ООО «КОМФОРТ» внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

25 февраля прокуратурой округа совместно с представителями Управления Первомайского административного округа города Мурманска, Муниципального казенного учреждения «Новые формы управления», управляющих организаций ООО «Комфорт» и ООО «Недвижимость – Сервис», при участии представителей ВГТРК «Мурманск» осуществлен выезд в целях обследования жилищного фонда и придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Генералова №№ 21, 23,  23/1 и.25, ул.Марата №№ 9, 11 и13.

В результате комиссионного обследования установлено, что придомовые территории ряда домов по ул.Генералова не обработаны противогололедными материалами в условиях зимней скользкости.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении всех перечисленных организаций, допустивших нарушения норм жилищного законодательства по ч.1 ст.2 закона Мурманской области от 6.06.2003 № 401-01 «Об административных правонарушениях».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТакими гордится страна, или Заслуги перед Отечеством чаще отмечают у звонкоголосых, чем у офицеров
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти проведёт единый день предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Давид Осипович Вернер
27.02.19 22:13
Чему могут научить депутаты и мэры, которых мы не выбирали? Вот О.П. Найдёнова выбирали! А эти сами себе всё устроили, без голосов избирателей и теперь учат молодых. И где тогда демократия? См. https:
Комментарий к новости:В депутаты я пойду, пусть меня научат!
валерий
27.02.19 22:05
давал заявку две недели назад на очистку подъездных путей,,, результата ноль,, Севжилсервис ничего делает
Комментарий к новости:На территории всех муниципалитетов должен быть введён режим «повышенного внимания и контроля» за работой управляющих компаний - губернатор
Виктор
25.02.19 07:22
Специально перед камерами почистили. Я на этой улиц чуть бампер не оставил. Только на тракторах можно ездить.
Комментарий к новости:Коммунальные страдания, или Нечего на снег пенять, коли работать не хочешь!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Вячеслав Зайцев. Всегда в моде». Документальный фильм (16+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области упорно растут цены на белокочанную капусту и морковь-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 13 копеек, евро - на 14 копеек-PRO ЭнергетикуНовый законопроект должен защитить людей от необоснованного повышения тарифов на электроэнергию-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 февраля-PRO Нефть и газПодарок судьбы, или Себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель-PRO ЗаконыПрезидент пристроил Арктику к Дальнему Востоку
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 93 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика