Прокуратурой Первомайского округа приняты меры по защите жизни и здоровья потребителей

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в деятельности одной из пивоварен Мурманска.

Установлено, что в производственном помещении пивоварни имеются повреждение канализационного люка, сколы облицовочного материала, что не может обеспечить надлежащую очистку, способствовать осыпанию частиц в производимую пищевую продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений, что не соответствует требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Кроме того, были выявлены нарушения требований технического регламента, относящиеся к сбору и дальнейшей утилизации отходов производства.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа руководителю предприятия направлено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.