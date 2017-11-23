Прокуратурой приняты меры к обеспечению безопасности дорожного движения в городе Оленегорске

Прокуратурой города Оленегорска совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» проведено обследование состояния автомобильной дороги по улице Южной в городе Оленегорске. В ходе обследования были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в содержании автомобильной дороги, связанные с отсутствием горизонтальной дорожной разметки, наличия выбоин, просадок, износа верхнего слоя покрытия, россыпи гравия, затрудняющих дорожное движение транспортных средств и угрожающих безопасности дорожного движения.

Несмотря на то, что по обочине данной дороги на постоянной основе осуществляется движение пешеходов, в том числе и несовершеннолетних, отсутствуют тротуары.

В целях устранения данных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения прокурором города в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Оленегорска и МКУ «УГХ» г. Оленегорска провести ремонт дорожного покрытия и нанести дорожную разметку, а также оборудовать тротуары.

Решением суда по иску прокурора города на администрацию города Оленегорска и МКУ «УГХ» г.Оленегорска возложены обязанности провести ремонт дорожного покрытия и нанести дорожную разметку, а также оборудовать тротуары.

Мурманским областным судом рассмотрена апелляционная жалоба администрации города на данное решение суда, которое признано законным и обоснованным. Решение суда вступило в законную силу.