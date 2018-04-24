Прокуратурой приняты меры по уборке и вывозу снега

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на дорогах городов Снежногорск, Полярный и Гаджиево выявлены не очищенные от снега дороги и междомовые проезды. В ходе проверки установлены нарушения требований о содержании автомобильных дорог в границах ЗАТО Александровск, а также Правил благоустройства территории ЗАТО Александровск, согласно которым погрузка и вывоз снега начинаются после формирования снежного вала и производятся круглосуточно до полного удаления снега.

Создавшаяся ситуация негативным образом влияла на безопасность дорожного движения и могла стать причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий, могла возникнуть опасность причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, материального ущерба. Вместе с тем, в нарушение норм действующего законодательства, администрацией ЗАТО Александровск процесс уборки снега контролировался не в полном объеме.

По результатам проверки прокуратурой в администрацию ЗАТО Александровск и муниципальное казенное учреждение, ответственные за контроль уборки снега, а также всем подрядным организациям, осуществляющим уборку от снега территорий городов Снежногорск, Полярный и Гаджиево, внесено 6 представлений об устранении выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.