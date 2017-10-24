Прокуратурой проведена проверка содержания дорог в ЗАТО Североморск
Прокуратурой Североморска проведена проверка исполнения требований законодательства при содержании дорог на территории ЗАТО Североморск.
Установлено, что МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск», за которой на праве оперативного управления закреплено муниципальное имущество в составе объектов недвижимости инженерной и транспортной инфраструктуры, в нарушение ст.12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», п.п. 3, 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4 ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», не обеспечено соответствие состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам, а именно на проезжих частях дорог ЗАТО г.Североморск имеется гравий, песок, многочисленные куски асфальта (фракцией 3-
Кроме того, в нарушение требований ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации на земельном участке, на котором расположена автомобильная дорога «г.Североморск - Североморск-3», являющаяся муниципальной собственностью, на участке между 3 и
По результатам проверки прокурором города руководителю названного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре города.