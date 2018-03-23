Прокуратурой проводится проверка по факту аварийной остановки котельной в ЗАТО г.Заозерск

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по указанию прокурора области Василия Щербакова проводится проверка по факту остановки 20 марта текущего года котельной в ЗАТО г. Заозерск.

В ходе проведения проверки будут выяснены причины аварийной остановки котельной в ЗАТО г. Заозерск, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами при эксплуатации котельной.

При наличии оснований по итогам проверки будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц.