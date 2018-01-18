Прокуратурой проводится проверка по факту массового заболевания детей в г.Полярный

По результатам мониторинга средств массовой информации Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах с 15 января проводится проверка по факту массового заболевания в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении школа № 2 (г. Полярный ЗАТО Александровск).

В ходе проверки истребованы необходимые документы, объяснения у должностных лиц ответственных за организацию питания в школе, обеспечению качества услуг.

Установлено, что за медицинской помощью обратилось не менее 40 учащихся школы, 3 госпитализированы. Приостановлен учебный процесс в связи с неудовлетворительным самочувствием более 20% обучающихся.

Прокуратурой согласована внеплановая проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, проводимая по данному факту МРУ 120 ФМБА России в отношении МАОУ «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск», в рамках которой отобраны пробы и смывы.

По получению заключения о причинах заболевания несовершеннолетних обучающихся, будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, не обеспечивших качество оказания услуг и повлекших массовое заболевание школьников, рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах данная ситуация взята на особый контроль.