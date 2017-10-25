Прокуратурой Североморска проведена проверка УК ООО «Североморскжилкомхоз»

Прокуратурой Североморска проведена проверка соблюдения жилищного законодательства, законодательства о противодействии терроризму в деятельности управляющей компании ООО «Североморскжилкомхоз». Установлено, что в 3 многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Североморскжилкомхоз», входы в подвальные помещения открыты, проход в указанные подвалы свободный.

По результатам проверки прокурором города в адрес управляющей компании внесено представление.

Рассмотрение представления и соблюдение законодательства в указанной сфере находится на контроле в прокуратуре города.