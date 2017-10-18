Прокуратурой в Мурманске приняты меры к управляющей компании, которая более двух суток устраняла аварию стояка холодного водоснабжения в многоквартирном доме

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска по результатам проведенной по обращению гражданина проверки в деятельности ООО «Севжилсервис» выявлены нарушения требований статьи 161 Жилищного кодекса РФ, пунктов 31, 121, раздела I «Холодное водоснабжение» приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила).

Нарушения выразились в несоблюдении установленной Правилами допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, которая составляет 4 часа, что привело к нарушению прав и законных интересов жителей дома на благоприятные условия проживания, оставшихся без холодного водоснабжения более чем на двое суток.

В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушению жилищного законодательства, 16.10.2017 в адрес генерального директора ООО «Севжилсервис» внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры округа.