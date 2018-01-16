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Мурманская область. Арктика16.01.18 09:22

Прокуратурой выявлен факт нарушения администрацией городского поселения Кандалакша бюджетного законодательства

Прокуратурой города Кандалакша по результатам проверки исполнения бюджетного законодательства выявлен факт нарушения администрацией городского поселения Кандалакша пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ в части недоведения до начала финансового года до подведомственного учреждения МКУ «ОГХ» лимитов бюджетных обязательств.

По данному факту прокурором города в отношении должностного лица администрации поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 г. Кандалакша должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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