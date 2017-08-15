Прокуратурой выявлены факты нарушений закона в сфере призыва граждан на военную службу

Органами прокуратуры Мурманской области была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу, во время которой выявлены неединичные факты нарушений закона в деятельности органов власти, внутренних дел, учебных заведений и организаций. Многие организации в нарушение требований закона не информируют в двухнедельный срок военный комиссариат о гражданах, подлежащих воинскому учёту, о принятии или увольнении их с работы.

Прокурорами направлены представления руководству поднадзорных органов внутренних дел, которыми нередко не исполняются требования закона, обязывающего в тот же срок информировать военные комиссариаты о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд.

Состояние материально-технической базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы не во всех образовательных учреждениях соответствует предъявляемым требованиям федерального законодательства, поскольку предметные кабинеты, в которых проходит обучение указанной дисциплине, не укомплектованы необходимыми учебно-наглядными пособиями.

Прокуроры в судебном порядке запрещали доступ к страницам сайтов в Интернете, которые содержали рекламу продажи военных билетов либо информацию о способах уклонения от службы в армии. Кроме того, в следственные органы направляли материалы об уголовном преследовании лиц, уклоняющихся от призыва в армию.

По всем выявленным в ходе проверки нарушениям закона приняты меры реагирования.

Нарушения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу установлены прокурорами административных округов г.Мурманска, г.г. Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Апатиты, Кандалакши, Полярные Зори, Кольского, Ловозерского, Печенгского районов, Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

По результатам проведенной проверки выявлено 81 нарушение закона, принесено 2 протеста, внесено 20 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 12 лиц, направлено 5 исков, возбуждено 7 административных производств, направлено 13 материалов в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых возбуждено 12 уголовных дел.